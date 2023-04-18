Парламент Башкирии намерен обеспечить участников СВО бесплатной юридической помощью

Парламент Башкирии намерен в конце апреля в первом чтении принять законопроект, который обеспечит участников СВО и их семьи бесплатной юридической помощью Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен в конце апреля в первом чтении принять законопроект, который обеспечит участников специальной военной операции и их семьи бесплатной юридической помощью. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, необходимость в инициативе возникла из-за того, что у участников СВО возникают различные вопросы правового характера, решение которого требует квалифицированной помощи.

– Каждый случай индивидуален, – отметил парламентарий. – Кому-то требуется консультация для получения тех или иных выплат, кому-то необходима помощь при оформлении кредитных каникул. У предпринимателей могут возникать вопросы по оформлению доверенностей, передаче управления бизнесом. Сейчас гражданам для получения правовой помощи приходится обращаться в юридические консультации и платить из своего кармана. Мы предлагаем решать правовые вопросы наших военнослужащих за счет бюджетных средств.

Бесплатную услугу – не только в виде консультации, но и помощи в составлении заявлений, жалоб и ходатайств – будет оказывать Государственное юридическое бюро. Оно сможет представлять интересы военнослужащего в судах, госорганах и различных организациях.

В число получателей бесплатных правовых услуг войдут призванные на военную службу по частичной мобилизации, контрактники и добровольцы, а также их родители, супруги и дети.