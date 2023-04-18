Под Уфой 58-летняя женщина погибла под колесами грузовика Shacman

фото: ГИБДД РБ

В Уфимском районе Башкирии женщина погибла под колесами грузовика. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась в пятом часу утра 18 апреля. На восьмом километре Западного обхода Уфы 34-летний водитель Shacman совершил наезд на 58-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В беседе с инспекторами шофер рассказал, что погибшая находилась посреди проезжей части и неосвещенном участке дороге. На ее одежде не было светоотражающих элементов.

По факту случившегося проводится разбирательство.