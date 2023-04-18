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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:29

Под Уфой 58-летняя женщина погибла под колесами грузовика Shacman

По словам водителя, она находилась посреди проезжей части
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфимском районе Башкирии женщина погибла под колесами грузовика. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась в пятом часу утра 18 апреля. На восьмом километре Западного обхода Уфы 34-летний водитель Shacman совершил наезд на 58-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В беседе с инспекторами шофер рассказал, что погибшая находилась посреди проезжей части и неосвещенном участке дороге. На ее одежде не было светоотражающих элементов.

По факту случившегося проводится разбирательство.