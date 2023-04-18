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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 5:57

В Уфе будут судить мужчину, который руками и бутылкой до смерти забил инвалида

Последний скончался от перелома височной кости
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Верховный суд Башкирии в Уфе будут судить мужчину, который до смерти забил своего родственника-инвалида

Верховный суд Башкирии в Уфе будут судить мужчину, который до смерти забил своего родственника-инвалида

Верховный суд Башкирии в Уфе будут судить мужчину, который до смерти забил своего родственника-инвалида. Он проходит фигурантом по уголовному делу об убийстве беспомощного с особой жестокостью. Об этом 18 апреля сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый – житель башкирской столицы – в марте прошлого года приехал в Федоровский район в гости к дальнему родственнику, который является инвалидом второй группы и был ограничен в передвижениях. Вместе они распивали алкоголь.

– В ходе посиделки между ними возник конфликт и […] гость решил убить хозяина дома, находящегося в беспомощном состоянии, – передали в ведомстве. – Он нанес множественные удары руками, стеклянной бутылкой и осколками от нее в область расположения жизненно важных органов потерпевшего, который скончался от перелома правой височной кости с переходом на основание черепа.

Убийца частично признал вину в преступлении. Уголовное дело против него уже находится в суде.