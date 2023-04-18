В Башкирии уже третий год ищут пропавшего после корпоратива Геннадия Сычкова

Пропавший Геннадий Сычков

В Башкирии уже третий год продолжаются поиски пропавшего после новогоднего корпоратива Геннадия Сычкова из села Дарьино Мелеузовского района. Сестра пропавшего мужчины Надежда не теряет веры, что он найдется, и призывает земляков незамедлительно сообщить ей, если они узнают его в случайном прохожем.

По словам женщины, на днях ей поступил звонок, что похожего на Геннадия мужчину видели в Белорецке. Он якобы находился в компании местных бомжей возле городского пляжа.

– Мы, конечно, что в наших силах, проверим, но я очень попрошу неравнодушных людей обратить внимание на таких людей, если попадутся на глаза и приглядеться и, если возможно, сфоткать, – написала Надежда.

Напомним историю пропажи Сычкова. 27 декабря 2020 года в деревне Новая Казанковка в кафе отмечал новогодний корпоратив коллектив молочного завода, где на тот момент еще 34-летний Геннадий работал водителем. Мужчина попросил племянника подкинуть его до кафе, договорившись, что по окончании банкета тот заберет его и отвезет домой. В 21:00 мероприятие закончилось, а Сычков повздорил с коллегами и, оставив телефон на столе, вышел на улицу. Позже он пытался попасть внутрь помещения, даже едва не перебил окна, но в кафе уже никого не было. И тогда Геннадий побрел в сторону соседней деревни Николаевка – с тех пор его больше уже никто не видел. Через некоторое время по факту пропажи мужчины было возбуждено уголовное дело.

Если вам что-то известно о возможном местонахождении Геннадия Сычкова, немедленно сообщите об этом его сестре по телефону 8(917)473-08-49 (Надежда) или в полицию.