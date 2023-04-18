За первый квартал 2023 года в Башкирии сдали более 809 тыс. кв. м жилья

В Башкирии за первый квартал – январь-март – 2023 года строители сдали 10,4 тыс. квартир общей площадью 809 тыс. кв. м – это на 2,9% меньше, чем было в прошлом году Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за первый квартал – январь-март – 2023 года строители сдали 10,4 тыс. квартир общей площадью 809 тыс. кв. м – это на 2,9% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. На каждую 1 тыс. жителей было построено 198 кв. м жилья. Об этом 17 апреля сообщил Башстат.

Как пояснили в статистическом ведомстве, доля жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 64,9% (4 611 домов общей площадью 525 ты. кв. м – на 16,3% больше, чем в прошлом году). Застройщики ввели в эксплуатацию только 284,3 тыс. кв. м квартир, что на 25,6% меньше прошлогоднего показателя.

По вводу жилья среди регионов России по итогам первых трех месяцев 2023 года Башкирия занимает девятое место (по Приволжскому федеральному округу – второе).