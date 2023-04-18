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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 4:09

В Башкирии несколько человек отравились шаурмой и попали в больницу

Роспотребнадзор закрыл точку общепита
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Роспотребнадзор РБ

фото: Роспотребнадзор РБ

В башкирском городе Кумертау несколько человек отравились шаурмой в местной забегаловке. Об этом 18 апреля сообщил региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, пострадавшими оказались инженер-электрик, студент колледжа и семья. В пятницу, 14 апреля, все они купили шаурму во вновь открытом общепите на остановке Мажита Гафури. После трапезы у них возникли признаки инфекционного заболевания – повышенная температура, многократный жидкий стул и рвота. Жителей доставили в инфекционное отделение больницы.

– По предварительным данным эпидемиологического расследования причиной заболевания стали бактерии рода сальмонеллы. Сотрудники Роспотребнадзора киоск закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет, – передали в ведомстве.

Там добавили, что предварительным источником возбудителя инфекции является персонал заведения. Эпидемиологическое расследование еще не завершено. В Роспотребе заверили, что виновные понесут ответственность.