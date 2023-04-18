При пожаре в квартире жилого дома в Башкирии погибла пожилая женщина

фото: МЧС РБ

В Башкирии при пожаре в квартире жилого дома в башкирском городе Нефтекамске погибла 71-летняя женщина. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожное сообщение о пожаре в доме по улице Высоковолетной в поселке Энергетик поступило в службу спасения в 3:53 ночи 18 апреля. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС. По прибытии пожарных на последнем, пятом этаже жилого здания, горела квартира, из-за чего в подъезде возникло сильное задымление.

фото: МЧС РБ

– Самостоятельно из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировались 12 человек, их них 2 детей, – передали в экстренном ведомстве. – Открытое горение ликвидировано в течение 20 минут. К сожалению, в ходе тушения обнаружена погибшая женщина, 1952 г.р.

В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.