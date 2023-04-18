В Уфе 3-дневные поиски мужчины закончились трагедией

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Вчера, 17 апреля, в Уфе завершились поиски 61-летнего Рамиля Шакирова. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отрада «БашРегионСпас».

Местонахождение мужчины стало неизвестно 14 апреля. В объявлении о пропаже отмечалось, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Спустя три дня волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» трагичную весть.

– Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, – написали представители «БашРегионСпаса».

Причина гибели Рамиля Ринатовича не сообщается.