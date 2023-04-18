«Так и остался одиноким»: в Башкирию вернулся лебедь-«хатико», чью спутницу убили браконьеры

Фото: vk.com/ivaniutaandrei

В Белорецкий район Башкирию вернулся одинокий лебедь, чью спутница трагически погибла. Об этом на своей личной странице глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Как поведал в своей публикации руководитель района, на тирлянский пруд прилетели трое лебедей: пара и еще один, спутницу которого несколько лет назад застрелили браконьеры.

–Уже глубокой осенью пара лебедей улетела, а одинокая птица так и осталась. Вода на пруду подмерзла, и птица оказалась скована первым льдом. Сельчане пригласили ветеринара, сами помогали освободить птицу... К счастью, у них это получилось, лебедь улетел, – поведал Иванюта.

С тех пор лебедь возвращается каждую весну. Часто он плавает по пруду в компании знакомой пары, однако сам же спустя годы так и остался один.