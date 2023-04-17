Алмаз Гумеров из Башкирии в зоне СВО без потерь вывел боевую группу из окружения

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Командир взвода лейтенант Алмаз Гумеров из Башкирии в зоне специальной операции без потерь вывел боевую группу из окружения. Об этом в своем телеграм-канале рассказали представители добровольческих батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Доставалова.

В ходе наступления БМП и танк мотострелкового подразделения подорвались на минах и попали под огонь противника. Гумеров оказал первую помощь раненым, также и предупредил руководство батальона о вражеских позициях. Под командованием лейтенанта группе удалось без каких-либо потерь выйти из окружения, при этом нейтрализовав БТР и противников.

За умелое руководство Алмаза Гумерова наградили медалью Суворова.