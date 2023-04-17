В Башкирии запустили сайт для желающих поступить на контрактную службу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии запустили сайт для желающих отправиться на контрактную службу – башбат.рф.

На нем собраны ответы на наиболее актуальные вопросы: о том, кто может заключить контракт с российским Министерством обороны, какие выплаты, льготы и гарантии положены участникам специальной военной операции.

Кроме того, Центр управления республикой вместе с сотрудниками из министерств и государственных комитетов, а также Военным комиссариатом, запустили в мессенджере Telegram чат-боты для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участников СВО: «Доброволец Башкортостана» и «Меры поддержки для семей участников СВО из Башкортостана».