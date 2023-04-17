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В Уфе обработка от клещей завершится к 1 мая. Об этом заявил главный врач Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин.

– На территории города Уфа планируется обработать 555 гектаров территорий парков, скверов и мест массового отдыха. Все работы в настоящее время уже начаты. Планируем завершить обработки к 1 мая. Работы ведутся в ночные и ранние утренние часы для того, чтобы не доставлять неудобства жителям нашего прекрасного города. Все используемые препараты зарегистрированы на территории Российской Федерации и безопасны для населения, – заверил специалист.

Напомним, недавно уфимцы стали жаловаться на массовое нашествие клещей в парках и скверах. С начала сезона более 270 человек обратились в больницу. В своем большом материале «КП-Уфа» рассказывала, где сделать прививку от клещевого энцефалита и в каких районах высокий риск им заразиться.