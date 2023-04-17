Путин отметил благодарностью 4 жителей Башкирии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин отметил благодарностью четырех жителей Башкирии. Соответствующее распоряжение было опубликовано на федеральном портале правовой информации.

К награде представили работников нефтяной промышленности оператора заправочных станций Розу Закирову, менеджера АЗС Раину Муссину, старшего оператора заправочных станций Марину Субботину и заместитель генерального директора «Лукойл-Уралнефтепродукт» Дмитрия Цыбизова.

Напомним, недавно глава государства отметил наградами двух ученых из Башкирии. Специалистам присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» и орден «За заслуги перед Отечеством».