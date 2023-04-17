Фото: vk.com/official_rishat

Певцы из Башкирии Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина сыграли никах. Об этом оба артиста сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Как до этого поведал молодой музыкант, свою возлюбленную он повстречал восемь лет назад. Его супруга, утверждает, что их знакомство случилось в клубе.

На следующий же день после обряд бракосочетания певцы отправились на гастроли. Заслуженный артист Башкортостана и Татарстана отметил, что могут поздравить и его, и супругу лично на выступлениях.