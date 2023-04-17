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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:56

В Башкирии готовят девушку и парня для полета в космос

Их личности пока что держатся в секрете
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии готовят девушку и парня для полета в космос. Об этом пресс-службе Орджоникидзевского района Уфы рассказал исполнительный директор регионального отделения Федерации космонавтики России Сергей Плюхов.

– Могу сказать, что на сегодняшний день есть две кандидатуры: девушка и молодой человек. Я пока не могу называть ни их фамилии, ни чем они занимаются. Мы будем стараться, чтобы в отряд космонавтов их приняли. Когда все-таки они полетят в космос, я буду очень гордиться, – заявил глава организации.