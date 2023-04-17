В Уфе под окнами многоэтажки нашли труп женщины

Фото: UTV

Сегодня, 17 апреля, в Кировском районе Уфы под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины. Об этом рассказал телеканал UTV.

Трагедия случилась на улице Караидельская. Местные жители прислали журналистам, на котором был запечатлен момент трагедии. На кадрах видно, как человек, задевая перила пандуса, падает рядом с припаркованными перед подъездом высотки автомобилями.

Очевидцы поведали, что на месте работают правоохранители. Тело погибшей было накрыто простыней.

Пресс-служба Следственного комитета Башкирии рассказала «КП-Уфа», что обстоятельства смерти женщины в настоящее время устанавливаются.