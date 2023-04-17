Гастроли Большого театра Беларуси на сцене Башоперы

30 и 31 мая в Башкирском театре оперы и балета состоятся гастроли белорусского Большого театра, который представит уфимскому зрителю балет «Анна Каренина» на музыку Петра Чайковского.

Любовь вне времени и пространства и финальный гудок поезда – история, рассказанная в танце, объединяет двух гениев одной эпохи, эстетику литературного и музыкального языков того времени. При этом, по словам постановщиков, на сцене – не иллюстрация произведения Толстого музыкой Чайковского или наоборот. Это авторское, новое и нетривиальное прочтение классики.

Музыкальную композицию балета сформировали три последние симфонии Чайковского и части симфоний «Манфред» и «Зимние грёзы» – произведения, написанные композитором параллельно с выходом «Анны Карениной» и после него.

Как отметила в одном из первых после премьеры спектакля интервью балетмейстер-постановщик Ольга Костель, эта постановка – о конфликте живого человека и механистического общества, противостоянии живого чувства и псевдонравственности.

«Анна – очень сильная женщина, и она остаётся таковой до конца, полностью осознавая как свои поступки, так и их последствия. Став жертвой обстоятельств фактически, она позиции жертвы не принимает. Мне хочется показать и то, как другие люди, связанные с Анной, реагируют на вызовы реальной жизни, ведь жизнь часто нерациональна и несправедлива».

Сценография спектакля наполнена символами. Место действия – вокзал – символическое пространство расхождения путей, разрыва семейных отношений. Зеркала – внутреннее отражение героев, их совесть. Чемоданы атрибуты вокзала и метафорическое выражение тех кирпичиков, из которых складываются семейные ценности.