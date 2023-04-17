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НовостиОбщество17 апреля 2023 12:12

В Башкирии 18 апреля потеплеет до +16°

Существенных осадков не предвидится
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 18 апреля, в Башкирии ожидается потепление. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики следует ожидать переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет западный, юго-западный пять-десять метров в секунду.

Грядущей ночью случится серьезное похолодание, столбики термометров опустятся до +3,-2°, а в некоторых районах – до -7°. Днем воздух прогреется до +11,+16°.

Из-за отсутствия осадков и каких-либо явлений видимость на автомобильных дорогах будет хорошая.