В Башкирии 18 апреля потеплеет до +16°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 18 апреля, в Башкирии ожидается потепление. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики следует ожидать переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет западный, юго-западный пять-десять метров в секунду.

Грядущей ночью случится серьезное похолодание, столбики термометров опустятся до +3,-2°, а в некоторых районах – до -7°. Днем воздух прогреется до +11,+16°.

Из-за отсутствия осадков и каких-либо явлений видимость на автомобильных дорогах будет хорошая.