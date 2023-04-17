22 апреля в Уфе состоится премьера фильма «Меня приводит в движение свет»

Уже на следующей неделе, 22 апреля, состоится премьера документального фильма «A lumine motus / Меня приводит в движение свет» режиссера Светланы Быченко не птицы.

Картина посвящена микромиру планеты Земля. Посредством макросъемки создателям фильма удалось запечатлеть жизнь растений и насекомых. Кино с применением подобных технологий не снимались в России более 50 лет, а в Европе – 27 лет.

Съемочная группа работала на протяжении двух лет. Были построены два павильона и изобретено множество специальных приспособлений. Фильм снимали заповеднике «Белогорье», в Липецкой, Псковской областях, в «Ботаническом саду» МГУ, в заповеднике «Воронинский».

Премьера документального фильма «A lumine motus / Меня приводит в движение свет» в Уфе состоится 22 апреля в 15:20 в кинотеатре «Синема Парк Галерея Арт».