В Уфе после ДТП возле «Президент-отеля» умер водитель Lada Largus

Фото: ГИБДД Уфы

Сегодня утром, 17 апреля, в Кировском районе Уфы после ДТП скончался пожилой мужчина. О трагедии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №2 по улице Авроры – здания «Президент-отеля». 63-летний водитель Lada Largus, заезжая на территорию гостиницы, врезался в ворота. У мужчины, как сообщает дорожная полиция, были проблемы со здоровьем. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу, где он, к сожалению, скончался.

По факту случившегося дорожного-транспортного происшествия было начато разбирательство.