Уфимцы стали чаще рассказывать о покупках в соцсетях

У жителей республиканской столицы вырос интерес к покупкам как в торговых центрах, так и в онлайн-магазинах. Об этом говорит анализ активности абонентов, проведенный с помощью обезличенной статистики big data специалистами МегаФона.

Весной на один молл в Уфе приходится в среднем 250 Гбайт трафика в день — такой объем сравним с отправкой 50 селфи в минуту. Любимыми днями для шопинга являются вторник и суббота, а меньше всего горожане прогуливаются по магазинам в четверг.

Самые интернет-активные абоненты делают покупки в «Планете», «Центральном» и «Меге». Здесь чаще обмениваются информацией в мессенджерах, выкладывают фото и видео в соцсети и заходят на сайты брендов, чтобы сравнить цены. Более того, с начала года трафик пользователей в торгово-развлекательных центрах вырос на 20%.

«Для горожан стало привычным совмещать шопинг с походом в кино, кафе или игровую зону с детьми. Чтобы наши абоненты всегда были онлайн, мы разворачиваем инфраструктуру связи внутри моллов. Такие телеком-объекты действуют во всех крупных торговых центрах Уфы», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Также уфимцы стали проводить больше времени за покупками в Cети. По данным оператора, трафик на популярных маркетплейсах с начала года увеличился на 66%. А интернет-магазин МегаФона в марте посещали на 10% чаще, чем в январе.