Минздрав Башкирии рассказал о самочувствии изувеченного топором 12-летнего мальчика

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

Изувеченный топором 12-летний мальчик из Стерлибашевского района Башкирии все еще находится в состоянии средней тяжести. Об этом «КП-Уфа» 17 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

– [Ребенок] получает лечение в условиях отделения травматологии. Ежедневно проводятся перевязки с участием детских хирургов и травматологов. Лечение согласуется со специалистами НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии города Москвы, – передали в ведомстве.

Напомним, школьник стал жертвой конфликта с 27-летним супругом своей сестры. Все они жили вместе под одной крышей, и молодой человек постоянно ссорился с мальчиком. Вечером 2 апреля мужчина зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. После этого он попытался покончить с собой, а затем убежал с места преступления и упал по пути в обморок. Сейчас злоумышленник находится под стражей по обвинению в покушении на убийство.

Пострадавший мальчик получил тяжелые ранения рук и ног, потерял более 40% крови. В день происшествия его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь в Стерлибашевской Центральной районной больнице юного пациента оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи. Спустя два дня ребенка на вертолете транспортировали в республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в столице Башкирии. Недавно мальчика сняли с ИВЛ и перевели в общую палату. На прошлой неделе стало известно, что он идет на поправку.