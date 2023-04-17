Житель Уфы хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 25 тыс. рублей

В Уфе 23-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 25 тыс. рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 23-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 25 тыс. рублей. Об этом 17 апреля сообщило башкирское МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, молодой человек нашел в интернете объявление с предложением услуг интимного характера. Он позвонил по указанному номеру и оформил заказ – пригласил к себе девушку по вызову.

– Через некоторое время ему поступил звонок от якобы сотрудника компании по оказанию услуг, который сообщил о том, что в системе произошел сбой и оформленная заявка аннулировалась. Звонивший убедил заявителя отправить денежные средства в размере 25 тысяч рублей под предлогом оплаты понесенных компанией затрат, якобы только после оплаты «жрица любви» к нему приедет, – передали в МВД РБ.

Парень сделал все, как его просили, но девушки так и не дождался. Потерпевший понял, что его обманули, и написал заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.