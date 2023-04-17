В Башкирии водитель Opel Combo вместе с женой разбился в ДТП и умер в скорой помощи

фото: ГИБДД РБ

В Белебеевском районе Башкирии водитель легковушки вместе с женой попал в ДТП и скончался в машине скорой помощи. ДТП случилось во втором часу дня 16 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

По данным республиканской Госавтоинспекции, на 16 километре дороги Белебей-Аксаково- Аксеново столкнулись Kia Sportage и встречный Opel Combo.

В результате аварии 53-летний мужчина, находившийся за рулем второй иномарки, от полученных травм умер в карете скорой помощи. Пострадали в ДТП три человека: 55-летнего супруга погибшего, 60-летний водитель Kia и его 58 летняя жена.