В Башкирии прошлой ночью пропал 15-летний Руслан Осинцев

фото: vk.com // РОО "Поиск детей "Иглино

В башкирском селе Иглино ночью 17 апреля пропал 15-летний Руслан Осинцев. Он перестал выходить на связь с близкими в 1:30. Об этом сообщила местная волонтерская организация «Поиск детей».

Приметы подростка: рост – около 170 см, короткие русые волосы, темные густые брови.

В день пропажи юноша был одет в голубые джинсы, черную короткую куртку с оранжевой этикеткой на спине и груди, черные кроссовки и белые носки.

Всех, кто знает о местонахождении молодого человека, просят обратиться в полицию или по телефону 8-927-969-89-19 и 8-917-383-56-87 (дежурные номера организации «Поиск детей – Башкортостан).