С 21 апреля в Уфе начнут работать 5 речных паромных переправ

фото: ufacity.info

С пятницы, 21 апреля, в Уфе начнут работать пять речных паромных переправ и внутригородской водный маршрут «Сипайлово – Зеленый мыс». Переправа «ДОК-грузовая» заработает, когда уровень воды придет в норму. Об этом рассказала мэрия.

Тарифы на перевозку пассажиров и грузов на речном транспорте останутся на прошлогоднем уровне. С расценками можно ознакомиться ниже.

фото: ufacity.info

Как рассказали в мэрии на причал «Монумента Дружбы» в этом году планируется заход около 20 судов. 2 мая к берегам Белой причалит четырехпалубный пассажирский речной теплоход класса «река-море» «Мустай Карим»: он создан по принципу плавучей гостиницы и соответствует уровню 5-звездочного отела. Одновременно с этим судном придет и теплоход «Александр Пушкин».