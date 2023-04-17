В 12 городах Башкирии 25 апреля и 6 мая организуют автобусы до кладбищ

В 12 городах Башкирии 25 апреля и 6 мая – в родительский день и День поминовения – будут организованы маршрутные автобусы до кладбищ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 12 городах Башкирии 25 апреля и 6 мая – в родительский день и День поминовения – будут организованы маршрутные автобусы до кладбищ. График работы общественного транспорта и интервал его движения в указанные дни был опубликован на сайте госперевозчика «Башавтотранса».

В Уфе, например, до кладбищ с 8:00 до 20:00 будут ездить три маршрутки: №15 (ДК УМПО – поселок Тимашево), №30 (СТО – ТСК «Пушкинский) и №30к (СТО – ТЦ «Башкортостан»). Рейсам №14 и 30к в дни посещения мест захоронения предоставят дополнительные автобусы. Информация о режиме работы общественного транспорта в других городах республики представлена ниже.