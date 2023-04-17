Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 9:01

В 12 городах Башкирии 25 апреля и 6 мая организуют автобусы до кладбищ

Режим их работы опубликовал «Башавтотранс»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В 12 городах Башкирии 25 апреля и 6 мая – в родительский день и День поминовения – будут организованы маршрутные автобусы до кладбищ

В 12 городах Башкирии 25 апреля и 6 мая – в родительский день и День поминовения – будут организованы маршрутные автобусы до кладбищ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 12 городах Башкирии 25 апреля и 6 мая – в родительский день и День поминовения – будут организованы маршрутные автобусы до кладбищ. График работы общественного транспорта и интервал его движения в указанные дни был опубликован на сайте госперевозчика «Башавтотранса».

В Уфе, например, до кладбищ с 8:00 до 20:00 будут ездить три маршрутки: №15 (ДК УМПО – поселок Тимашево), №30 (СТО – ТСК «Пушкинский) и №30к (СТО – ТЦ «Башкортостан»). Рейсам №14 и 30к в дни посещения мест захоронения предоставят дополнительные автобусы. Информация о режиме работы общественного транспорта в других городах республики представлена ниже.

фото: «Башавтотранс»

фото: «Башавтотранс»