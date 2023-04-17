В Башкирии 17 апреля начал действовать особый противопожарный режим

фото: МЧС РБ

Сегодня, 17 апреля, на территории Башкирии начал действовать особый противопожарный режим. Об этом предупредило региональное МЧС.

Как пояснили в ведомстве, режим предусматривает запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на сельских землях, особо охраняемых природных территориях, вдоль дорог, возле рек и озер, а также в городах, селах, садах, на предприятиях и свалках. Кроме того, вводится запрет на применение пиротехники вне специально определённых площадок. В регионе также ограничили посещение лесов.

По данным МЧС от 17 апреля, в Башкирии с начала года произошло более 2,4 тыс. пожаров (за тот же период 2022-го было более 1,6 тыс.). В них погибли 94 человека (в том числе один ребенок).

– Львиная доля пожаров, в том числе и с травмированием людей происходит из-за горения сухой травянистой растительности. Так за 3 недели в республике зарегистрировано 478 пожаров на общей площади 469,36 га. Ликвидированы, – передали в экстренном ведомстве.

Сегодня, 17 апреля, в 11 муниципалитетах республики прогнозируется четвёртый – высокий – класс пожароопасности. Речь идет об Альшеевском, Архангельском, Бакалинском, Белокатайском, Дуванском, Иглинском, Илишевском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Туймазинском и Чишминском районах.