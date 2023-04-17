Хабиров пропустил оперативное совещание в правительстве Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров пропустил традиционное оперативное совещание в местном правительстве, которое состоялось сегодня, 17 апреля. Вместо него заседание провел премьер-министр республики Андрей Назаров. Если раньше он озвучивал причину отсутствия руководителя региона на «оперативке», то на этот раз ничего не сказал по этому поводу.

«КП-Уфа» обратилась в администрацию главы Башкирии, чтобы узнать, почему Хабиров не пришел на совещание, однако оперативный комментарий там не предоставили. Если таковой появится, мы его опубликуем.

Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании был представлен новый исполняющий обязанности министра строительства республики. Также в ходе заседания Назаров рассказал о конкуренции между военкоматом и штабами добровольческих батальонов.