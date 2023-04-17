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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 7:56

В ГКЧС Башкирии прокомментировали гибель попавшей под поезд женщины

По предварительным данным, она переходила пути в неположенном месте
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Машинист не успел затормозить, из-за чего произошел наезд

Машинист не успел затормозить, из-за чего произошел наезд

Фото: "КП" Архив

В Башкирии поезд насмерть сбил 35-летнюю женщину. Как сообщил глава Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров, инцидент произошел 16 апреля в Туймазинском районе. По предварительным данным женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте, даже несмотря на приближающийся состав. В итоге машинист не успел затормозить, из-за чего женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте до приезда медиков.

Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.