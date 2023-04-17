В ГКЧС Башкирии прокомментировали гибель попавшей под поезд женщины

Машинист не успел затормозить, из-за чего произошел наезд Фото: "КП" Архив

В Башкирии поезд насмерть сбил 35-летнюю женщину. Как сообщил глава Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров, инцидент произошел 16 апреля в Туймазинском районе. По предварительным данным женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте, даже несмотря на приближающийся состав. В итоге машинист не успел затормозить, из-за чего женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте до приезда медиков.

Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.