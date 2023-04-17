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НовостиПолитика17 апреля 2023 7:12

В правительстве Башкирии представили нового руководителя Минстроя

Исполняющим обязанности министра стал экс-советник главы региона Ридаль Саетов
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: скриншот трансляции оперативного совещания

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания

На оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр Андрей Назаров представил нового и.о. министра строительства. Им стал экс-советник главы региона Ридаль Саетов.

На оперативке в республиканском правительстве председатель Кабмина Андрей Назаров заявил, что указ о назначении Ридаля Саетова в качестве «и.о.» министра строительства Радий Хабиров подписал еще в пятницу, 15 апреля.

- Вы его прекрасно знаете, он давно работает в нашей команде как советник главы республики. Желаем вам удачи, очень важное направление. Непростое, но вы справитесь, - напутствовал Саетова Андрей Назаров.

Напомним, ранее пост министра строительства Башкирии занимал Рамзиль Кучарбаев. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий, его рассматривает Кировский районный суд Уфы.