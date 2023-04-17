Уфимские школьники устроили массовую драку в одном из городских парков

Фото: скриншот видеоролика

В минувшую субботу, 15 апреля, в парке «Волна», что в уфимском микрорайоне Затон произошла потасовка между школьниками.

После «школьных разборок» кто-то из участников смонтировал видеоролик по следам тех событий и выложил его в социальные сети. На кадрах видно, как на площадке в парке собрались десятки молодых людей и девушек. В какой-то момент началась драка между двумя девочками. Все это сопровождалось громкими возгласами их сверстников.

В видеоролике отражен момент приезда автомобиля Росгвардии: по всей видимости кто-то из очевидцев потасовки вызвал сотрудников правоохранительных органов. Чем завершилась драка неизвестно, на видео этот момент не попал.

Специально для «КП-Уфа» ситуацию прокомментировали в МВД по Башкирии:

- Сообщение поступило в Отдел полиции №4 МВД РБ по городу Уфе в субботу, 15 апреля. На данный момент проводится проверка, устанавливаются лица, фигурирующие в видеоролике, - пояснили в пресс-службе ведомства.