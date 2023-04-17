Сквер Михалева у Дворца спорта в Уфе благоустроят в хоккейном стиле за 65 млн рублей

фото: zakupki.gov.ru

Мэрия Уфы выделила 65,1 млн рублей на благоустройство сквера Михалева у Дворца спорта. Соответствующий тендер на днях был размещен на сайте Госзакупок.

На прошлой неделе в администрации башкирской столицы рассказали, что благоустройство сквера начнется в мае текущего года. Стилистический обновленное общественное место будет связано с темой хоккея и льда. Его оформят в черной, белой, серой и синей цветовой гамме. Завершить работы планируется уже в октябре.

фото: zakupki.gov.ru

Согласно конкурсной документации, в сквере уложат новый асфальт и тротуарную плитку. Там также установят детские площадки, системы видеонаблюдения и освещения.