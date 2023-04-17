Парламент Башкирии намерен учредить медаль генерала Шаймуратова

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который учредит новую государственную награду – медаль генерала Шаймуратова Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который учредит новую государственную награду – медаль генерала Шаймуратова. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, медаль будут вручать жителям республики, проявившим отвагу и мужество при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, а также исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях с риском для жизни и здоровья. Та же инициатива уточнит основания для награждения орденом Шаймуратова, эта награда была учреждена в 2019 году.

– Орден генерала Шаймуратова будет являться вышестоящей государственной наградой республики по отношению к одноименной медали, – рассказал Толкачев. – Орденом будут награждаться наиболее отличившиеся граждане, проявившие личную самоотверженность и героизм при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

В парламенте добавили, что реализация закона будет финансироваться республиканским бюджетом.