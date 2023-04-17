После пожара в жилом доме в Уфе мужчину госпитализировали с порезами рук

фото: МЧС РБ

16 апреля при пожаре в квартире жилого дома по улице Свободы в Уфе пострадал мужчина – его госпитализировали с порезами рук. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел поздним вечером. По прибытии пожарных в одной из квартир дома горело домашнее имущество. Газодымозащитная служба эвакуировала по лестничным маршам пять человек, самостоятельно из здания вышли 15 жильцов.

– В течении 10 минут открытое горение ликвидировано на площади 5 кв. метров. В результате пожара пострадал мужчина, 1976 г.р., с порезами рук госпитализирован в ГКБ № 13. К тушению пожара привлекалось 5 единиц техники и 15 человек, – передали в экстренном ведомстве.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, мужчина поранился, когда топором разбил окно, чтобы выбраться на улицу из загоревшейся квартиры.

В причинах пожара разбирается дознаватель МЧС.