В Сафроновском микрорайоне Уфы до 29 сентября ограничили проезд на двух дорогах

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В Сафроновском микрорайоне Уфы до 29 сентября ограничили проезд на половине проезжей части двух дорог: на участке улицы Булякова и основной дороге вдоль Затонского шоссе. Как пояснили в администрации Ленинского района 17 апреля, это связано с прокладкой канализации в рамках строительства сетей водоснабжения и водоотведения.

Жителей башкирской столицы попросили с пониманием отнестись в возможным затруднениям движения транспорта.

Напомним, с 22 мая по 31 августа в Уфе из-за строительства водовода перекроют улицу Колгуевскую.