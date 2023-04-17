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НовостиОбщество17 апреля 2023 3:56

В Сафроновском микрорайоне Уфы до 29 сентября ограничили проезд на двух дорогах

Это связано с прокладкой канализации
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Сафроновском микрорайоне Уфы до 29 сентября ограничили проезд на половине проезжей части двух дорог: на участке улицы Булякова и основной дороге вдоль Затонского шоссе. Как пояснили в администрации Ленинского района 17 апреля, это связано с прокладкой канализации в рамках строительства сетей водоснабжения и водоотведения.

Жителей башкирской столицы попросили с пониманием отнестись в возможным затруднениям движения транспорта.

Напомним, с 22 мая по 31 августа в Уфе из-за строительства водовода перекроют улицу Колгуевскую.