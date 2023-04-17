Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 3:32

На этой неделе у жителей Башкирии будет дополнительный выходной день

На 21 апреля в этом году выпадает мусульманский праздник Ураза-байрам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На этой неделе у жителей Башкирии, работающих при пятидневной рабочей неделе, будет дополнительный выходной – в пятницу, 21 апреля

На этой неделе у жителей Башкирии, работающих при пятидневной рабочей неделе, будет дополнительный выходной – в пятницу, 21 апреля

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На этой неделе у жителей Башкирии, работающих при пятидневной рабочей неделе, будет дополнительный выходной – в пятницу, 21 апреля. На эту дату выпадает мусульманский праздник Ураза-байрам. Таким образом, с учетом субботы и воскресенья граждане республики отдохнут три дня подряд – с 21 по 23 число.

Продолжительность рабочего дня в четверг 20 апреля сократится на один час. В то же время праздничный день Ураза-байрам не включается в число календарных дней отпуска: как основного, так и дополнительного.

Этой весной у жителей Башкирии будет еще несколько дополнительных выходных по случаю праздников: в понедельник 1 мая (День труда), а также в понедельник-вторник 8 и 9 мая (День Победы).