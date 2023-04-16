В Башкирии за лето хотят отремонтировать более 400 км дорог

В 2023 году в Минтрансе планируют отремонтировать более 400 км дорог на территории Башкирии.

Совсем скоро начнется сезон дорожного ремонта. Планы и сметы закладывают заранее, поэтому уже сейчас есть информация о том, сколько дорог починят в 2023 году.

В Минтрансе Башкирии сообщили «КП-Уфа», что в этом году строители планируют отремонтировать более 400 км дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» починят порядка 40 км.

Отдельно в министерстве выделили дорогу «Сибай-Акъяр» – ее назвали «фонящей». В 2023-2024 году на ней планируют привести в нормативное состояние около 60 километров дорожного полотна.

Сейчас, по данным Минтранса, подрядчики ведут подготовительные работы. В июне и мае начнется сам сезон ремонта.