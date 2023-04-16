Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на понедельник

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на 16 апреля.

По данным специалистов, уже завтра в республике ожидается небольшое потепление. Температура воздуха ночью опустится до -4, а днем поднимется до 12 градусов. Дождя или снега ждать не стоит – погода в понедельник будет ясной.

В Уфе будет чуть теплее, чем в среднем по республике. Ночью стоит ожидать похолодания до -2, а днем воздух прогреется до +12 градусов. Синоптики не прогнозируют осадки, но предупреждают о порывах ветра после обеда.

В целом, середине следующей недели в Башкирию вернется по-настоящему теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +15 градусов.