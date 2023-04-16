В ДТП на трассе в Башкирии погиб водитель Opel

Фото: ГИБДД Башкирии

В Белебеевском районе Башкирии в ДТП погиб 52-летний водитель Opel.

Главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что смертельная авария произошла на 16 километре трассы Аксеново-Аксаково-Белебей. По неуточненным пока причинам там столкнулись иномарки Kia и Opel.

К сожалению, в результате ДТП погиб 52-летний водитель немецкой иномарки – он скончался в больнице. Медицинская помощь понадобилась еще трем пострадавшим гражданам.

Информация о ДТП уточняется. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.