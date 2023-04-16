Вылетевший из Уфы самолет вернулся на аэродром из-за проблем с техникой

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Вылетевший из Уфы Ан-72 вернулся на взлетно-посадочную полосу из-за технических проблем.

О происшествии на борту судна сообщил телеграм-канал Aviaindent. Известно, что самолет авиакомпании Utair вылетел из Уфы в Красноярск около 9 часов утра 15 апреля. Уже после взлета пилот воздушного судна получил сообщение о неисправности системы кондиционирования. Капитан решил не рисковать и посадил самолет в Уфе примерно через час после взлета.

Ранее мы сообщали о том, что еще один пилот обнаружили неисправность в Уфе. В тот раз уже после приземления – у самолета не открылись створки реверса.

По факту инцидентов проводятся проверки.