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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 11:31

Вылетевший из Уфы самолет вернулся на аэродром из-за проблем с техникой

Пилот сообщил об отказе системы кондиционирования
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото используется для иллюстрации

Фото используется для иллюстрации

Вылетевший из Уфы Ан-72 вернулся на взлетно-посадочную полосу из-за технических проблем.

О происшествии на борту судна сообщил телеграм-канал Aviaindent. Известно, что самолет авиакомпании Utair вылетел из Уфы в Красноярск около 9 часов утра 15 апреля. Уже после взлета пилот воздушного судна получил сообщение о неисправности системы кондиционирования. Капитан решил не рисковать и посадил самолет в Уфе примерно через час после взлета.

Ранее мы сообщали о том, что еще один пилот обнаружили неисправность в Уфе. В тот раз уже после приземления – у самолета не открылись створки реверса.

По факту инцидентов проводятся проверки.