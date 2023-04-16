При пожаре в Башкирии погибли влюбленные

В Башкирии пожар унес жизнь 54-летней женщины и ее 46-летнего сожителя.

По данным Следкома Башкирии, смертельный пожар произошел в Миякинском районе республики в селе Киргиз-Мияки на улице Абдуллина. Компания из 11 человек собралась в гостях у 54-летней хозяйки дома и ее 46-летнего сожителя. Ранним утром один из приглашенных заметил горение на веранде дома и предупредил всех, кроме хозяйки. Ее сожитель успел выбежать из здания, но позже решил вернуться за женщиной. К сожалению, он погиб в огне вместе со своей любимой.

По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неисправного электроприбора. Истинную причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС.