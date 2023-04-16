Жители Башкирии смогут выбрать, какие общественные территории благоустроить

Хабиров напомнил, что жители Башкирии смогут проголосовать за общественные территории, которые нужно благоустроить в 2024 году.

Власти зачастую применяют практику, в ходе которой жители могут сами выбрать объекты благоустройства. Подобным методом выясняли, какие парки и скверы Уфы требуют реконструкции.

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях напомнил жителям республики, что они могут проголосовать за объекты, которые будут благоустраиваться за федеральный счет в 2024 году. Всего в список попали 185 территорий по всей республике. Среди них есть скверы, набережные, парки и другие зоны отдыха.

Голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на специальном сайте. Принять участие в нем смогут все граждане старше 14 лет.