Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 апреля 2023 7:55

Жители Башкирии смогут выбрать, какие общественные территории благоустроить

Голосование проходит на специальном сайте
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Хабиров напомнил, что жители Башкирии смогут проголосовать за общественные территории, которые нужно благоустроить в 2024 году.

Власти зачастую применяют практику, в ходе которой жители могут сами выбрать объекты благоустройства. Подобным методом выясняли, какие парки и скверы Уфы требуют реконструкции.

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях напомнил жителям республики, что они могут проголосовать за объекты, которые будут благоустраиваться за федеральный счет в 2024 году. Всего в список попали 185 территорий по всей республике. Среди них есть скверы, набережные, парки и другие зоны отдыха.

Голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на специальном сайте. Принять участие в нем смогут все граждане старше 14 лет.