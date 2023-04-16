Проезжающие мимо полицейские поймали воришку, который забрал сумку у женщины-водителя из Башкирии

В Башкирии полицейские задержали воришку, укравшего сумку из машины хозяйки.

История произошла ночью в Белорецке. Там 45-летняя водительница решила подвезти случайных попутчиков, которых встретила у города. Женщина заняла переднее пассажирское место, а ее супруг расположился на заднем ряду. После того, как незнакомцы вышли из машины жительница Белорецка заметила, что пропала ее сумка. Она бросилась за незнакомцами. Мужчина начал убегать, а его спутница, судя по всему, даже не знала о преступном плане мужа.

К счастью, мимо проезжал патруль ППС. Полицейским удалось оперативно остановить подозрительного мужчину, бежавшего с женской сумкой посреди ночи. Пьяного 28-летнего гражданина доставили в полицию. Он пытался оправдаться тем, что перепутал сумки и взял вещь его жены. Объяснить, почему он убегал, мужчина не смог.

К слову, в украденной сумке находились 39 тыс. рублей наличными, мобильный телефон и банковские карты потерпевшей. Воришке грозит уголовная ответственность за грабеж.