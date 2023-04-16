В уфимском субботнике поучаствовали более 73 тыс. человек

Фото: ufacity.info

В субботнике 15 апреля поучаствовали более 73 тыс. уфимцев.

Середина весны – классическое время проведения субботников. Неравнодушные граждане выходят на улицы своих населенных пунктов, чтобы помочь коммунальным службам поскорее привести улицы в порядок после зимы. 15 апреля прошел первый в этом году общегородской уфимский субботник.

По данным городской администрации, в мероприятиях по очистке города поучаствовали более 73 тыс. граждан. Среди них были чиновники, сотрудники предприятий и студенты. Благодаря работе граждан, с улиц города вывезли 4 830 кубометров мусора. Очистку провели более чем на 58,6 тыс. квадратных метров городского пространства – проезжие части, тротуары и газоны.