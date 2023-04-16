В Башкирии дальнобойщик сбил мужчину, сидящего на трассе ночью

Фото: ГИБДД Башкирии

Ранним утром 15 апреля в Башкирии водитель грузовика сбил мужчину, сидящего посреди трассы М7.

По данным ГИБДД Башкирии, ДТП произошло на 1243 километре трассы рядом с селом Куккуяново. 33-летний водитель, управлявший грузовиком Mercedes Benz сбил 36-летнего мужчину, сидящего посреди ночи на трассе. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли.

Дальнобойщик сообщил автоинспекторам, что пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов – из-за этого водитель заметил его в последний момент и не смог избежать столкновения.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. У погибшего изъяли кровь чтобы провести исследование на наличие следов алкоголя и запрещенных препаратов.