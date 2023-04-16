Синоптики сообщили о потеплении до +15 градусов в Башкирии

Башкирия ждет потеплении до +15 градусов в начале следующей недели.

В последние дни в регионе сохранялась относительно прохладная погода. Она удивила жителей республики, уже привыкших к жаркому началу апреля. Но уже скоро в регионе вновь потеплеет.

По данным синоптиков Башгидромета, температура воздуха в начале следующей рабочей недели будет растит. В понедельник ожидается потепление до +12 градусов, а во вторник – и вовсе до +15. При этом возможны ночные заморозки до -4 градусов. В отдельных районах температура воздуха может упасть до -12. Осадков в эти дни не ожидается. Ветер северо-западный умеренный.

Напомним, что в конце этой рабочей недели на регион обрушился настоящий ураган. Ветер провоцировал серьезные ЧП. Например, в Баймаке снесло остановку общественного транспорта – конструкция оказалась на территории чьего-то участка.