16 апреля в Башкирии ожидается порывистый ветер и перепады температуры с -9° до +11°

В воскресенье 16 апреля, в Башкирии ожидается порывистый ветер и перепады температуры воздуха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, в воскресенье 16 апреля, в Башкирии ожидается порывистый ветер и перепады температуры воздуха. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

В республике прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Умеренный северный ветер днем может усилиться до порывистых 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до -4,-9°. После восхода солнца столбики термометров покажут +6, +11°.

Напомним, в минувшую пятницу, 13 апреля, над республикой пронесся очень сильный ветер. Стихия разгулялась настолько, что сносила остановки с деревьями и крыши.