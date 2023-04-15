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НовостиОбщество15 апреля 2023 17:27

16 апреля в Башкирии ожидается порывистый ветер и перепады температуры с -9° до +11°

Синоптики обновили прогноз на воскресенье
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В воскресенье 16 апреля, в Башкирии ожидается порывистый ветер и перепады температуры воздуха

В воскресенье 16 апреля, в Башкирии ожидается порывистый ветер и перепады температуры воздуха

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, в воскресенье 16 апреля, в Башкирии ожидается порывистый ветер и перепады температуры воздуха. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

В республике прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Умеренный северный ветер днем может усилиться до порывистых 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до -4,-9°. После восхода солнца столбики термометров покажут +6, +11°.

Напомним, в минувшую пятницу, 13 апреля, над республикой пронесся очень сильный ветер. Стихия разгулялась настолько, что сносила остановки с деревьями и крыши.