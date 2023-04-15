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НовостиОбщество15 апреля 2023 15:29

В Башкирии возобновили движение на двух трассах, которые перекрывали из-за непогоды

Движение по дорогам Верхний Сарабиль –Кувандык и Магнитогорск – Ира восстановлено
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии возобновили движение на участках двух трасс, которые перекрывались из-за непогоды: снегопада и метели

В Башкирии возобновили движение на участках двух трасс, которые перекрывались из-за непогоды: снегопада и метели

Фото: Александр ГЛУЗ

В Башкирии возобновили движение на участках двух трасс, которые перекрывались из-за непогоды: снегопада и метели. Об этом 15 апреля сообщил Минтранс республики.

Напомним, ограничения накануне были введены на автодорогах Верхний Сарабиль –Кувандык (с нулевого по 55 километр) и (Магнитогорск – Ира с 241 по 287 километр) в Зианчуринском районе. Проезд на указанных отрезках запрещался для всех видов транспорта.

Напомним, помимо снегопада, на Башкирию 15 апреля обрушился очень сильный ветер. Стихия сносила остановки и деревья.