Башкирия в 2023 году потратит на программу «Школьный туризм» более 264 млн рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия в 2023 году потратит на финансирование федеральной программы «Школьный туризм» 264,2 млн рублей: 188,7 млн предоставил бюджет страны, оставшуюся сумму – региональная казна. Об этом 15 апреля в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– До конца года в путешествие по региону мы сможем отправить 38 тысяч учеников 5-9 классов, – рассказал чиновник. – У нас большая республика, с интересными памятниками истории и архитектуры, с богатой и разнообразной природой, с горами, степью и лесами.

Детям по программе «Школьный туризм» во время путешествия по Башкирии предоставляют бесплатное питание, проживание, экскурсии и мастер-классы. Первыми участниками проекта стали 45 детей из Стерлитамака. Сегодня они приехали на экскурсию в Уфу.